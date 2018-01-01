النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشاير يفتتح مشواره التدريبي مع مانشستر يونايتد بخماسية

التعليقات()
Getty Images
مانشستر يونايتد يحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه كارديف سيتي برباعية مقابل هدف في أولى مباريات سولشاير التدريبية

 

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على مضيفه كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من البريميرليج.

افتتح المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عُمر المباراة، قبل أن يضاعف النجم الإسباني أندير هيريرا أهداف المباراة في الدقيقة 29.

اختيارات المحررين

في الدقيقة 38 قلص اللاعب فيكتور كاراماسا النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 41.

في الدقيقة 57 سجل مانشستر يونايتد رابع أهدافه من ركلة جزاء عن طريق اللاعب جيسي لينجارد، قبل أن يختتم اللاعب نفسه أهداف المباراة بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 90.

الموضوع التالي:
روني يكشف التغييرات في مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو
الموضوع التالي:
جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإنجليزي 2018-19 | أوباميانج يستعيد الصدارة من صلاح
الموضوع التالي:
بايرن ميونيخ يواصل انتصاراته بثلاثية في مرمى فرانكفورت
الموضوع التالي:
ثنائية ميسي وديمبلي تحسم الفوز لبرشلونة على سيلتا فيجو
الموضوع التالي:
رسميًا - جاريث بيل الأفضل في مونديال الإمارات ولاعب العين يحصل على الكرة الفضية
إغلاق