سولشاير يفتتح مشواره التدريبي مع مانشستر يونايتد بخماسية

مانشستر يونايتد يحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه كارديف سيتي برباعية مقابل هدف في أولى مباريات سولشاير التدريبية

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على مضيفه كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من البريميرليج.

افتتح المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عُمر المباراة، قبل أن يضاعف النجم الإسباني أندير هيريرا أهداف المباراة في الدقيقة 29.

في الدقيقة 38 قلص اللاعب فيكتور كاراماسا النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 41.

في الدقيقة 57 سجل مانشستر يونايتد رابع أهدافه من ركلة جزاء عن طريق اللاعب جيسي لينجارد، قبل أن يختتم اللاعب نفسه أهداف المباراة بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 90.