سولشاير يُطالب جمهور اليونايتد بأخذ غياب بوجبا في الاعتبار عند التقييم!

هل هو على حق؟

طالب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، جمهور فريقه بأن يأخذ في اعتباره غياب بول بوجبا عن الشياطين الحُمر في أغلب أوقات الدور الأول، مُعتبرًا أن هذا الأمر كان له عامل سحري في تأخر المسيرة الحمراء.

وكان بوجبا قد غاب منذ سبتمبر الماضي بسبب الإصابة قبل أن يسجل عودته في مباراة الأسبوع الماضي أمام واتفورد، والتي مُنيّ فيها اليونايتد بهزيمة غير متوقعة بهدفين نظيفين.

سولشاير تحدث حول الأمر وقال "لقد أظهر لنا الشوط الأول أمام واتفورد ماذا يحدث عندما نفتقد للإيقاع، ولكن منذ أن نزل بوجبا إلى أرض الملعب وانقلبت الأمور، لقد أظهر في نصف ساعة ما يمكن أن يحدثه من تأثير في لعبنا.".

وأضاف "فور نزوله أظهر الفريق تقدمًا في الجودة وتفوقًا وإلحاحًا من أجل التسجيل، لقد قام ببعض التمريرات الثاقبة التي تعبر عنه وأظهر عملًا رائعًا مع زملائه. إنه يبذل قصارى جهده من أجل العودة، لقد أظهر أن بمقدوره أن يؤثر على طريقة لعبنا في المستقبل.".

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"لقد أظهرنا بعض الإيجابيات حقًا في النصف الأول من الموسم، وقدّمنا بعض العروض المميزة في المباريات الكبيرة، ومن المهم أن نذكر أننا فعلنا ذلك من دون بول على أرض الملعب."

وأتم "إن عودته لفريقنا وانخراطه كجزء من المجموعة هو خبر مثير حقًا بالنسبة لنا، معه لدينا الكثير لنتطلع إليه في النصف الثاني من الموسم.".

يجدر الإشارة إلى أن اليونايتد يقبع في المركز الثامن برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي، ويمتلك زملاء بوجبا الفرصة لتقليص الفارق مع تشيلسي صاحب المركز الرابع حال الانتصار على نيوكاسل مساء الخميس.