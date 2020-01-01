سولشاير يصدم جماهير مانشستر يونايتد قبل مباراة باريس سان جيرمان

قرار غير متوقع منه..

أعلن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن الوافد الجديد للشياطين الحمر إدينسون كافاني لم يسافر مع البعثة التي توجهت لفرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وانضم كافاني إلى يونايتد مجانًا في آخر أيام سوق الانتقالات بعد نهاية عقده مع بي آس جي، ولكنه لم يرتد القميص الأحمر في أي مباراة حتى الآن.

كان المتوقع أن تكون بداية الدولي الأوروجوياني مع يونايتد في مباراة فريقه السابق باريس، وكان كل شيء يشير إلى وجوده لدرجة أن توماس توخيل أكد ضرورة السيطرة عليه لخروج فريقه بالانتصار.

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إلا أن سولشاير عند وصوله فرنسا أبلغ الصحافة عكس ذلك، فقال "لقد أردناه أن يكون معنا أيضًا، ولكنه أمضى وقتًا طويلًا من دون المشاركة في المباريات، ظننا أن الأفضل له أن يستمر في التدريب حاليًا".

كما أضاف "من أجل استعداد أفضل للفترة المقبلة. كافاني إدي يُدرك ما يريده وما يحتاجه، إنه لا يشعر بالجاهزية الكافية الآن".

كما أعلن سولشاير في المؤتمر الصحفي أن برونو فيرنانديش سيكون قائد المانيو في ملعب حديقة الأمراء، في الوقت الذي تحدث فيه البرتغالي هو الآخر عن غياب كافاني عن المباراة.

فيرنانديش قال "من الطبيعي ألا يكون هنا، لقد تدرب معنا يومين فقط ولقد قمنا بتدريب واحد سويًا، إنه يحب التدرب بقوة ولديه الجودة ليصبح قائدًا لنا من خلال الطريقة التي يتدرب بها، سيكون مهمًا للغاية لنا".

الجدير بالذكر أن الصحافة تحدثت في الآونة الأخيرة عن تزايد دور برونو فيرنانديش داخل غرف خلع الملابس إلى حد الشجار بينه وبين سولشاير بين شوطي مباراة توتنهام بسبب الأداء والتكتيك، لتكون خطوة ارتدائه شارة القيادة منطقية.