سولشاير يُشيد بمانشستر يونايتد وماجواير يُعلن: الكأس تعني كل شيء لنا

تصريحات مثالية..

أبدى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رضاه عن أداء فريقه أمام نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، وبرر صعوبة الانتصار بافتقاد بعض اللاعبين للإيقاع.

المانيو تمكن من الوصول إلى نصف نهائي البطولة بفوز عصيب على مضيفه نوريتش بهدفين لهدف بعد اللجوء للوقت الإضافي ورغم طرد تيم كلوزه قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق معدودة.

هاري ماجواير كان المنقذ بهدف في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، ليواصل بذلك الشياطين الحمر النتائج الإيجابية بعد العودة مجددًا إلى النشاط الكروي من توقف فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

سولشاير بعد المباراة تحدث قائلًا "نحن سعداء بالمضي قدمًا، لينجارد وبعض الآخرين الذين لم يلعبوا منذ مدة احتاجوا إلى بعض الدقائق لاستعادة أنفسهم ونجحوا في ذلك جيدًا".

"سيساعدهم الفرق بين التدريب والمباريات فيما يتعلق بالميزة التنافسية، على أن يساعدونا كثيرًا في الأشهر المقبلة."

كما أضاف "قمنا بتحريك الكرة ببطء شديد، لكننا واصلنا التحفيز وحققنا الأهداف التي نريدها. لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا للوصول إلى الإيقاع الذي نحن عليه الآن".

واستطرد "أعتقد أن مارسيال قدم أداءً جيدًا وأحدث فرقًا طفيفًا بعد نزوله، كان علينا اغتنام فرصة لعبهم بـ10 لاعبين لمدة 30 دقيقة، كان مارسيال إيجابيًا حقًا".

وأتم "كان من المهم الإبقاء على إيجالو، كان ذلك مهمًا بالنسبة لي وعملنا بجد للقيام بذلك، إنه هداف وصياد ونحن نقدره كثيرًا".

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في الوقت نفسه، تحدث القائد هاري ماجواير بعد المباراة قائلًا "بطولة الكأس تعني كل شيء بالنسبة لنا، لقد انضممت إلى هذا النادي للفوز بالبطولات، إنها بطولة رائعة ونأمل أن نلعب بصورة أفضل في نصف النهائي".

"لقد كانت مباراة صعبة وقمنا بعمل شاق فيها، لم نكن في أفضل حالاتنا ولكن هذا ما يحدث في مباريات الكأس ببعض الأحيان."

واختتم "أشعر بالسعادة عندما أسجل خاصةً عندما أتسبب في فوز الفريق، أشعر بخيبة الأمل لتسجيلي 3 أهداف فقط هذا الموسم، إنه أمر أعمل على تحسينه من الآن وحتى نهاية الموسم".

يذكر أن ماجواير انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادمًا من ليستر سيتي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 80 مليون يورو ليصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.