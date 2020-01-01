سولشاير يشيد براشفورد ويؤكد على قدرة مانشستر يونايتد في التحسن

أولي جونار سولشاير المدير الفني الفريق مانشستر يونايتد يؤكد على سعادته بفوز فريقه أمام نوريتش اليوم.

أعرب أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق اليوم أمام نظيره نوريتش سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة ممتازة وأشاد عبرها باللاعب ماركوس راشفورد وما قدمه.

وقال سولشاير: "أنا سعيد للغاية لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا في النتيجة خلال الشوط الأول، كما نجحنا في الاستمرار بتقديم نفس المستويات في الشوط الثاني".

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وأضاف: "في مباريات الدوري الإنجليزي عليك أن تستفيد من من الضغط الذي تنفذه على الخصم وتسيطر على المباريات، لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية".

وأكمل عن راشفورد: "لقد بذل مجهودات كبيرة للغاية في السنوات الماضية ونجح في الوصول للمباراة رقم 200 بشكل سريع وكان مذهلًا في المباراة".

وأنهى تصريحاته: "لقد أظهرنا رد فعلنا اليوم على المباراة الأخيرة وأوضحنا أننا نستطيع التقدم والتحسن، فخلف الجدران نحن نعرف أننا نقوم بعملنا على أكمل وجه".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز في لقاء اليوم أمام نوريتش سيتي بأربعة أهداف نظيفة على ملعب أولد ترافورد.