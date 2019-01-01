سولشاير يشيد بجريليش ويتحدث عن أنباء ضمه لمانشستر يونايتد

المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير يشيد بهدف جاك جريليش لاعب أستون فيلا في شباك فريقه مانشستر يونايتد.

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بأداء اللاعب الإنجليزي جاك جريليش نجم أستون فيلا الذي قدمه أمام فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأعرب خلالها عن إعجابه بالكبير بالهدف الذي سجله اللاعب في مرمى الشياطين الحمر مساء الأمس.

وقال سولشاير: "لا يمكنني الحديث عن لاعب في نادي آخر وعن مدى ملائمتهم لمانشستر يونايتد أو إذا ما كانوا ضمن أهدافنا في المستقبل".

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وأضاف: "لا يمكنني سوى أن أقوله أنه سجل هدفًا مذهلًا للغاية، لقد أنهى الكرة بشكل جيد وبطريقة جميلة في المرمى".

وأكمل: "كان يجب علينا في مانشستر يونايتد أن ندافع بشكل أفضل في تلك الكرة لكن في النهاية كان الهدف جيدًا وهو قدم مباراة رائعة".

وكان جريليش قد فشل في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه من كرة عرضية أرسلها له المصري محمود حسن تريزيجيه قبل هدف مانشستر يونايتد الثاني بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن لقاء الأمس الذي أقيم ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.