سولشاير يستقر على بديل إفريقي لخلافة دي خيا في مانشستر يونايتد

مفاجأة دوري الأبطال على رأس المطلوبين لتعويض المتمرد الإسباني

أكدت بعض الصحف الإنجليزية، أن مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، أعطى المدير التنفيذي إد وودوارد الضوء الأخضر للتفاوض مع حارس مرمى جديد، لتعويض الحارس الإسباني دافيد دي خيا، حال أصر على موقفه حتى موعد غلق نافذة اللاعبين الصيفية.

وتحوم الشكوك حول مستقبل حارس مرمى أتليتكو مدريد السابق منذ فترة، وذلك بسبب صعوبة إقناعه بتمديد عقده الذي كان سينتهي مع أول ساعات يوليو، لولا أن قامت الإدارة بتفعيل البند الخاص بتمديد عقد الحارس الإسباني لموسم آخر، لتفادي خسارته بدون مقابل.

ورغم نجاح اليونايتد في عرقلة خروج حارسه بإرادته هذا الصيف، إلا أن التقارير الواردة من داخل "مسرح الأحلام"، تُفيد بأن بقاء صاحب الـ27 عامًا يبدو صعبًا، في ظل إصراره على موقفه، بالمماطلة في مفاوضات تجديد عقده، الذي سينتهي بشكل رسمي منتصف 2020.

من جانبها، أكدت صحيفة "ديلي ستار"، أنه حال فشلت كل محاولات إقناع دي خيا بوضع القلم على عقد ارتباطه بالشياطين الحمر، سيتقدم النادي بطلب رسمي لمسؤولي أياكس أمستردام، للحصول على توقيع الحارس الكاميروني أونانا، لخلافة الشاب الإسباني بعد بيعه لأكثر الطامعين في اقتنائه، أبرزهم باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

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لكن المثير للجدل، أن الحارس الإفريقي تعمد تجاهل الأنباء التي تتحدث عن مستقبله وارتباط اسمه بأماكن أخرى غير "يوهان كرويف آرينا"، مؤكدًا تمسكه بالبقاء مع ناديه الهولندي لموسم آخر على أقل تقدير، بحجة أنه ما زال شابًا، ويحتاج لمزيد من الاحتكاك والخبرة، قبل التفكير في أخذ خطوة إلى الأمام في مسيرته الاحترافية، وذلك في مقابلة مع شبكة (Voetbal International).

ويواجه مانشستر يونايتد مشاكل بالجملة لإقناع نجومه الكبار بتمديد عقودهم، بسبب ارتفاع سقف طموحهم للمساواة مع زميلهم التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يتقاضى نحو نصف مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، وهو ما يُجبر النادي على الاتجاه للأسماء الواعدة، كخطوة على الطريق الصحيح للتخلص من صداع فاتورة الأجور الباهظة.