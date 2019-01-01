سولشاير يدعم أليكسيس سانشيز أمام وسائل الإعلام

سوشاير يعطي كامل القة لسانشيز ويراهن عليه للمراحل المستقبلية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

توقع مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير ظهور نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز بوجهه الحقيقي الذي انتظرته الجماهير خلال الفترة المقبلة. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وكان سولشاير قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منذ أسبوعين، وذلك بشكل مؤقت بعد الإقالة المفاجئة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وحقق مانشستر يونايتد ثلاثة انتصارات متتالية في المباريات الثلاثة التي لعبها تحت إمرة سولشاير، وهو ما جعل الكثيرين يتفاءلون بتجربة الرجل.

وبخصوص تألق جميع اللاعبين تحت قيادته، عبر سولشاير عن سعادته بهذا الأمر، مؤكدًا أنه ينتظر المزيد من الجميع من أجل العودة إلى مانشستر يونايتد المعهود.

وتحدث سولشاير حول أليكسيس سانشيز، حيث أكد أنه يثق تمامًا في أنه سيعود لمستواه المنتظر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى جودته التي أظهرها في التدريبات.

يذكر أن مانشستر يونايتد أصبح الآن في المركز السادس، حيث اقترب من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد 3 انتصارات متتالية.