سولشاير يتهم كلوب بمحاولة التأثير على الحكام

عدد كبير من ركلات الجزاء لمانشستر يونايتد مع المدرب النرويجي

رد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، على اتهامات يورجن كلوب مدرب ليفربول لفريقه، بالحصول على عدد مبالغ فيه من ركلات الجزاء.

كلوب خرج غاضبًا بعد خسارة ليفربول أمام ساوثامبتون بهدف دون رد بالدوري الإنجليزي الإثنين الماضي، بسبب وجود شكوك حول أحقية فريقه في الحصول على ركلة جزاء خلال اللقاء.

الألماني قال:"سمعت الآن أن مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين، أكثر مما احتسب له في خمس سنوات ونصف، ليس لدي فكرة عن كيفية حدوث ذلك".

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ومن جانبه رد سولشاير:"أنا لا أحسب عدد ركلات الجزاء لديهم، إذا أرادوا قضاء الوقت في القلق بشأن ما يحدث معنا فأنا لا أهتم بهذه الأمور".

وأضاف:"لا يمكنني الحديث بالنيابة عن المدربين الآخرين ولا أعرف لماذا يقولون هذه الأشياء، فرانك لامبارد تحدث عن ذلك أيضًا، رغم أحقيتنا في الحصول على ركلة جزاء أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي".

وتابع النرويجي:"ربما تكون طريقة للتأثير على الحكام، لا أعلم، لكن لست قلقًا، نحن نحصل على ركلات جزاء عندما يتعرض لاعبينا للضرب داخل منطقة جزاء وهذا كل ما يمكنني قوله".

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يذكر أن مانشستر يونايتد حصل على 42 ركلة جزاء في كل البطولات منذ تولي سولشاير مهمة تدريب الفريق في ديسمبر 2018، بينما حصل ليفربول على 19 فقط بنفس الفترة.