سولشاير: وضعت هذا الشرط في عقدي من أجل وظيفة الأحلام

سولشاير يتحدث عن شرط وضع في عقده مع مولدي من أجل مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه كان يعلم أن وظيفة الأحلام ــ تدريب الشياطين الحمر ــ ستأتي يومًا لذلك وضع شرطًا غريبًا في عقده الأخير قبل أن يذهب لتدريب الفريق الإنجليزي.

وكان سولشاير قد وقع عليه الاختيار من أجل خلافة جوزيه مورينيو في تدريب مانشستر يونايتد، وذلك في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وحول ذلك، قال سولشاير لبودكاست النادي الرسمي إنه كان يحلم بتدريب مانشستر يونايتد، وأطلق على هذه الوظيفة اسم وظيفة الأحلام.

وأضاف: "كنت أعلم أن ذلك سوف يحدث، لذلك كنت سعيدًا حينما جئت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة كمدرب من أجل الإشراف على كارديف سيتي"

وتابع: "كنت أنتظر نجاح تجربة كارديف حتى تكون خطوة تمهيدية لتدريب مانشستر يونايتد، ولكن لسوء الحظ لم يحدث ذلك ورحلت وعدت إلى مولدي"

وأردف: "رغم أن الأمور كانت بعيدة عن مانشستر يونايتد، إلا أنني طلبت أن يوضع بند في عقدي مع مولدي يسمح لي بمغادرة النادي في حال طلب الشياطين الحمر مني الإشراف على الفريق، وأن يتم إزالة الشرط الجزائي في هذه الحالة"

وأكد: "أنا سعيد بأن ذلك قد حدث، أن أكون مدربًا هنا بعد كل ما حققته كلاعب أمر مميز للغاية، أتمنى أن تستمر تجربتي لأكثر من ذلك وأن نحقق العديد من النجاحات معًا"

سولشاير يتحدث عن مستقبل بوجبا ويتنبأ بنجاح أرتيتا

يذكر أن مانشستر يونايتد قد حسم ديربي المدينة أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب الاتحاد ليكمل سلسلة نتائجه الإيجابية أمام الكبار هذا الموسم.