سولشاير: نتعامل بجدية مع الدوري الأوروبي وهؤلاء في تشكيلتي

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد على استعداد فريقه التام لمواجهة أستانا في الدوري الأوروبي.

أكد المدرب النرويجي أولي جونار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره أستانا ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأكد خلالها أن الفريق استعد جيدًا للمباراة ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة خلالها.

وقال سولشاير: "نحن على استعداد جيد لخوض المباراة بالرغم من التحديات التي تواجهنا والتي تخص الموقع وفارق التوقيت، لكننا سنحاول الخروج من المواجهة بأفضل نتيجة ممكنة".

وأضاف: "أعتقد أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، لنأمل أن يستطيع الشباب تسجيل بعض الأهداف لنرى كيف ستسير الأمور، كما أننا لدينا سجل رائع في الدفاع ونريد الحفاظ عليه".

وأكمل عن ماكس تايلور: "قصته مذهلة وأن نراه يعود من جديد هو أمر ملهم بالنسبة لنا لقد مر بما لا يجب على أحد أن يمر به أبدًا، وقابلته مبكرًا عندما توليت المسؤولية وتحدثت معه".

وأردف ردًا عن سؤال حول من سيشارك ضد أستانا: "لي جرانت وإيثان لايرد وديشون بيرنارد وديلان ليڤيت، من بداية المباراة سترون بعضهم".

وأنهى تصريحاته: "بطولة الدوري الأوروبي هامة للغاية بالنسبة لنا ونتعامل معها بجدية كبيرة فهي فرصة لتحقيق بطولة من أجل النادي، لذلك نقدم أفضل ما لدينا.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد ١٠ نقطة بينما يأتي أستانا في المركز الأخير دون نقاط.