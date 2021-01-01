سولشاير: موقع تشيلسي الرسمي السبب في ظلم مانشستر يونايتد التحكيمي

تقرير أثار الجدل بموقع البلوز قبل موقعة الفريقين

هاجم مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير تشيلسي وموقعه الرسمي عقب لقاء الفريقين لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي شهد واقعة مثيرة للجدل تحكيمياً.

وطالب يونايتد بركلة جزاء على كالوم هودسون أودوي من تشيلسي عقب لمسة يد في منطقة الجزاء، ولكن الحكم بعد الرجوع للفيديو قرر عدم احتسابها.

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وقال سولشاير مع "سكاي": "مائة بالمائة ركلة جزاء، من هنا يمكنك رؤية أنها ركلة جزاء، تم أخذ نقطتين مننا، لا أريد أن أزيد الجدل لأن الأمر لن يكون جيداً".

وأردف: "الأمر يتعلق بالضغط الخارجي، الحديث عن ماجواير قبل المباراة، ذلك ما وضعوه على الموقع الخاص بهم، ذلك يؤثر على الحكم".

وأكمل النرويجي: "يمكن أن تقرأ ما تم كتابته عن ماجواير، هذا يضع الضغط على التحكيم حتى لا يحتسب ركلات جزاء لمصلحتنا، لامبارد هو من بدأ ذلك، حديث زائد عن ركلات الجزاء لصالحنا".

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ونشر موقع تشيلسي الرسمي قبل المباراة مقالة تقديمية انتقد فيها ماجواير وتصرفاته بمنطقة الجزاء، وخصوصاً في لقاء تشيلسي الموسم الماضي، مع صورة له وهو يطوق عنق سيزار أزبيليكويتا، لاعب تشيلسي.

وتعادل الفريقان سلباً على "ستامفورد بريدج" الأحد، ليبتعد يونايتد أكثر عن المتصدر والجار سيتي قبل لقاء الفريقين المقبل.