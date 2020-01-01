سولشاير: منحنا واتفورد الهدايا وفيرنانديش أعطانا دفعة قوية

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يعرب عن سعادته بالفوز على واتفورد.

أعرب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته بفوز فريقه على نظيره واتفورد في لقاء اليوم الذي جمعهم ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأكد خلالها على أهمية برونو فيرنانديش بالنسبة للفريق وأشاد بالدور الذي يقوم به.

وقال سولشاير: "لقد كان فوزًا جيدًا للغاية، لقد حققنا الفوز في آخر لقاءين بشباك نظيفة وبعدة أهداف جعلتنا نحتفل، الآن حان وقت الانطلاق".

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وأضاف: "أعتقد أن الشوط الأول بدأ بمنحنا لهم بعض الهدايا والفرص الجيدة، لكن بعد ذلك خلقنا المزيد من الفرص".

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وأردف عن لاعبه برونو فيرنانديش: "هو أسرع مما يبدو عليه ومتحمس للغاية لتواجده في الفريق وعندما جاء منح الجميع دفعة قوية في المباراة".

وأنهى تصريحاته: "لدينا العديد من المباريات الكبيرة مقبلة، والأهم في كرة القدم بالنسبة للجميع هو تسجيل الأهداف وهذا ما يقوم به ماسون جريونوود".

جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز اليوم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليرتفع رصيده للنقطة 41 في المركز الخامس.