سولشاير: مباراة ليفربول فرصة ماجواير للتطور

قمة منتظرة بين يونايتد وليفربول

تويتر هيثم محمد

أكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر، على أهمية مواجهة ليفربول بالنسبة لمدافعه هاري ماجواير لما تمثله من تحدي كبير له هذا الموسم.

ويحل ليفربول ضيفاً مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد" لمواجهة مانشستر يونايتد المتعثر في الأسابيع الأولى من الموسم.

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وقال سولشاير في تصريحات نقلتها "MEN": "ماجواير أثبت جودته، ولكن في المباريات الكبرى يكون هناك ضغط كبير، وهذا يساعد في تطورك".

وأردف: "مثل تلك المباريات تظهر شخصيتك، ولا أشك في قدرة هاري على إظهار إمكانياته والتألق، لا تشتري لاعب لمباراة".

واستمر النرويجي: "اشترينا هاري ليكون قائداً لسنوات مقبلة، لقاء كبير أمام ليفربول سيكون محفزاً لبداية قوية، إذا هز الشباك برأسه ستكون بالتأكيد جيدة".

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وحول إمكانية مشاركة سيرخيو روميرو حارساً: "أراه جاهزاً، وتدرب جيداً وسبق له اللعب في مباراتين هذا الموسم، في البداية تحسرنا على إصابة ديفيد ثم تذكرنا وجود سيرخيو، نملك قسم حراسة مميز".

وبحسبما أعلن يونايتد، فدي خيا متاح للمشاركة أمام ليفربول رغم التقارير الأولية عن صعوبة لحاقه بالمباراة.