سولشاير يخطط لنجاح بعيد المدى مع مانشستر يونايتد

توقعات بنجاح سولشاير مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يخوض سولشاير تجربة مانشستر يونايتد وسط توقعات متباينة بين النجاح والفشل، إلا أن العديد من المقربين منه يؤكدون قدرته على الذهاب بعيدًا رفقة الشياطين الحمر. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان أولي سولشاير قد تم تعيينه كمدرب لمانشستر يونايتد أمس الثلاثاء، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لسوء النتائج بعد خسارته الأخيرة أمام ليفربول مطلع الأسبوع الحالي.

ويرى الأسترالي لامنسيوبورت أن سولشاير سيحقق الكثير مع مانشستر يونايتد حيث قال: "سولشاير شخص مميز للغاية، هو متميز على المستويين الفني والشخصي"

ويشعر بوسنيتش أن سولشاير يمكن أن يستمر في مانشستر يونايتد كمدرب دائم وليس فقط كمدرب مؤقت، حيث يرى فيه الخليفة المناسب للمقال جوزيه مورينيو.

وكان سولشاير قد خاض تجربتين مع نادي مولدي النرويجي، حيث حقق فيهما نجاحًا ونتائج جيدة، قبل أن يترك الإدارة الفنية للفريق بعدما طلب منه مانشستر يونايتد الإشراف عليه خلفًا لمورينيو

يذكر أن مصادفات القدر قد وضعت أولي جانر سولشاير في مواجهة ضد فريقه السابق كارديف سيتي، وذلك في أول مواجهة رسمية له كمدرب لمانشستر يونايتد.