سولشاير: سعيد بعودة مورينيو وحزين من أجل بوتشيتينو

مواجهة مهمة للشياطين الحمر أمام شيفيلد

علق أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، على عودة جوزيه مورينيو للتدريب من باب توتنهام، ومدى شعوره بالضغط بسبب شائعات تولي ماوريسيو بوتشيتينو لمنصبه.

وعين توتنهام مورينيو الأربعاء بعد ساعات من إقالته بوتشيتينو من منصبه بسبب سوء النتائج خلال بداية الموسم الجاري.

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وبدأ النرويجي بالتعليق على عودة مورينيو للتدريب: "أنا آسف، ولكن لن أتحدث عن جوزيه أو ماوريسيو، من الجيد عودة مورينيو لي ولكن، ومحزن إقالة مدرب يقوم بعمل جيد قبل الأعياد، أتمنى له التوفيق، تلك القرارات لا تفاجأني".

وأتبع: "لا أشعر بالضغط، أنا في أفضل وظيفة بالعالم ولا يهمني ما يحدث حولي، أركز في عملي فقط ودائماً أتحدث مع الإدارة حول المضي قدماً، وذلك لا يتأثر بتوافر مدربين آخرين".

وواصل المدير الفني: "ماتيتش أبدى إعجابه بعودة مورينيو؟ هو يتمتع بحس فكاهي، عودة مورينيو تعجبكم وستكون مسلية لكم ومثل السيرك

وحول الصراع على المربع الذهبي: "الفارق كبير، الأمر يتعلق بالاستمرارية، أتطلع للقاء المقبل وأتمنى تقديم أداء جيد، الرحلة لدبي كانت مفيدة والتواجد في الشمس وجو أفضل من الشتاء في مانشستر".

وعلق سولشاير على الإصابات: "ماكتوميناي سيغيب لفترة، لن يكون حاضراً أمام شيفيلد أو أستانا، ربما سيتي أو توتنهام، هو يتعافى جيداً، كذلك بوجبا، عندما تضع جبيرة تتأثر عضلاتك وتحتاج للوقت".

وأتبع: "لوك وماتيتش وتوانزبي عادوا، ليسوا جاهزين للمبارايات بعد، ولكن نستعيد العدد، وفقدنا أيضاً روخو للإصابة، وبيلي اقترب من العودة هو وفوسي منساه، الغيابات في الوسط تركت أثراً، عانينا من غياب نيمانيا والآن سكوت وبول، ولكن فريد تطور، وفي المستقبل سنضيف حلول جديدة".

وعن تألق حارس شيفيلد دين هيندرسون: "سعيد أنه لن يشارك أمامنا، يقدم عروض ممتازة، ولكن الحارس البديل أيضاً مميز، سيمون، كان معي في كارديف سيتي

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ويحتل يونايتد المركز السابع حالياً برصيد 16 نقطة، خلف شيفيلد الخامس بنقطة أعلى من الشياطين الحمر بعد 12 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.