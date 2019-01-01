سولشاير: مانشستر يونايتد لن يغيب عن البريميرليج 30 عامًا

أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه قادر على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي قريبًا.

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أكد المدرب النرويجي أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه قادرًا على تحقيق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي قريبًا وأن الأمر لن يستغرق مدة طويلة حتى يعود النادي لمنصات التتويج.

جاء هذا في تصريحات صحفية له أدلى بها ونقلتها صحيفة "ميرور" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتحقيق الفوز أمام ليفربول للحصول على المزيد من الثقة.

وقال سولشاير: "أنا متأكد أننا سنعود من جديد ونحقق لقب الدوري الإنجليزي قريبًا، الأمر لن يأخذ ٣٠ عامًا من مانشستر يونايتد حتى يقوم بذلك الأمر من جديد".

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وأضاف: "لا يمكننا أن نكون في مانشستر يونايتد ونرضى بالتعادل والحصول على نقطة وحيدة، نريد دومًا أن نحقق الثلاث نقاط، نحن في حاجة للنقاط ولا يهم من الخصم سواء كان ليفربول أو مانشستر سيتي أو برايتون".

وأكمل: "نحتاج للفوز في المباريات، والانتصار في تلك المواجهة قد يقلب الموسم الخاص بنا وتقديم أداءً طيبًا قد يمنحنا المزيد من الثقة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٤ نقطة بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ ١٤ برصيد تسع نقاط.