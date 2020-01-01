سولشاير: مانشستر يونايتد لا يخاف من مورينيو ونأمل في تحقيق بطولة

تصريحات عقلانية

شدد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن لاعبيه لا يهابوا أولى مباريات فريقهم عند العودة أمام توتنهام، في الوقت الذي تمنى فيه أن يتمكن من تحقيق بطولة هذا الموسم مع الشياطين الحمر.

وستستأنف كرة القدم الإنجليزية بدايةً من 17 يونيو الحالي، على أن تكون أولى مواجهات المانيو أمام السبيرز بقيادة جوزيه مورينيو يوم 19 على ملعب توتنهام في لندن.

ستكون هذه هي المباراة الأولى لفريق ملعب أولد ترافورد منذ ثلاثة أشهر، فكانت آخر مواجهة أمام لاسك النمساوي في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، قبل تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي.

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سولشاير في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر قال "المباراة الأولى لنا بعد أسبوعين لذلك نحن في حاجة إلى زيادة التدريب واستعادة مستوانا مجددًا، الكل يعرف أننا يجب أن نكون في أفضل أحوالنا ويجب أن نركز أمام توتنهام".

كما أضاف "نحن نعلم أنها مباراة كبيرة للجميع، كانت افتتاحية موسمنا بمواجهة كبيرة أخرى أمام تشيلسي، لذلك أنا واثق من أن لاعبينا يمكنهم الدخول في مباراة توتنهام بنفس العقلية ولعب مباراة جيدة للغاية".

وعن الإصابات "لقد عاجل بوجبا وراشفورد، بايلي غاب لمدة طويلة وكذلك ماكتوميناي، لذلك أن نريد أن ندمجهم مع الفريق مرة أخرى".

"نأمل أن يكون الجميع في حالة استعداد للمباراة الأولى، لقد قضينا وقتًا مستقطعًا ولا أظن أننا يمكن أن نتوقع مشاركة كاملة لأولئك المبتعدون عن الملاعب لمدة طويلة."

"لدينا فريق كبير وقوي، في الوقت الحالي يمكن لعدد من هؤلاء اللاعبين الاستعداد للمباراة الأولى ويأملون في لعبها، لكن إذا لم يتمكنوا فبمقدورهم اللعب في الثانية أو الثالثة."

واستطرد "عندما تصل إلى مانشستر يونايتد، تريد أن تُنهي الموسم بتحقيق البطولات، لكن الألقاب ليست ما سنتحدث عنه الآن، يجب أن نتأكد أننا لم نتضرر من التوقف، وإذا انتهى الموسم بالبطولات فسيكون أمرًا رائعًا".

وأتم "علينا فقط أن نركز على ما يمكننا السيطرة عليه وهو أدائنا، إذا أخذنا ذلك إلى مباراة نهائية أو مباراتين، فسيكون ذلك رائعًا".

يذكر أن يونايتد يحتل المركز الخامس في ترتيب البريميرليج بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، كما يشارك في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نوريتش سيتي، ووضع قدمًا في ربع نهائي الدوري الأوروبي المقرر استكماله في أغسطس.