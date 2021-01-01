سولشاير: مانشستر يونايتد لا يحصل على التقدير الكافي، وهدفنا حصد الألقاب

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه لا يلقى التقدير الكافي.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه لا يلقى التقدير الكافي في الفترة الماضية بالرغم من النتائج التي يحققها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بالمؤتمر الخاص بلقاء وست هام في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتطرق خلالها للمنافسة على الألقاب.

وقال سولشاير: "لقد حققنا الفوز على ليفربول في أرضه، وسجلنا ثلاثة أهداف أمام إيفرتون ولعبنا كرة قدم جيدة وسجلنا تسعة أهداف ضد ساوثامبتون، أعتقد أننا لا نحصل على التقدير الكافي".

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وأضاف عن الخصم: "وست هام تحسن كثيرًا، يجب أن أقول ذلك، فمويس يجعل الفرق التي يدربها أكثر تنظيمًا ولديه العديد من العناصر الجدية، بالإضافة للينجارد، الذي أتمنى أن يجعلهم فريقًا أفضل".

وأكمل عن إراحة هاري ماجواير: "أفكر في ذلك كثيرًا، لكن طبيعة مركز قلب الدفاع مختلفة عن أي لاعب آخر في الملعب، لم يتعرض لأي أذى حتى الآن، وأتمنى أن يستمر هكذا، لكنني لا أعرف إذا كان سيلعب يوم الثلاثاء أم لا، لم أقرر بعد".

وأنهى كلماته: "بكل تأكيد نهدف دائمًا لتحقيق الألقاب، نريد الفوز بكل بطولة نشارك فيها، كأس الاتحاد والدوري الأوروبي وكل مباراة نلعبها في الدوري الإنجليزي، الفريق يتحسن".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.