سولشاير يعلق على صورة بوجبا وزيدان ويوضح موقف دي خيا

يونايتد ومباراة هامة أمام ليفربول

هيثم محمد تويتر

دافع أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن سياسات ناديه، وقال إن الفريق يمضي في الطريق الصحيح ويتطور، وإن كان بحاجة لتحسين النتائج.

ويلعب يونايتد مساء الأحد أمام المتصدر بالعلامة الكاملة ليفربول ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أولد ترافورد".

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وبدأ النرويجي حديثه في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول بتوضيح موقف الإصابات: "البعض عاد لتوه للتدرب، أتمنى نقل أخبار إيجابية لكم، سنرى في الحصص التدريبية ما الموقف قبل لقاء الأحد، ولكن الأجواء جيدة في النادي".

وأضاف: "تطورنا على صعيد العقلية والبيئة كما نريد، مباراة ليفربول فرصة للاعبين لدخول التاريخ، الفوز يعطيك الثقة ويحسن الحالة المعنوية، مرينا بظروف صعبة مؤخراً ولكن نتطلع لتلك المباراة، مباراة مثالية للجميع".

وأكمل النرويجي: "لا أهتم بالإحصائيات وأعمل فقط على تحسين فريقي، نحتاج للنتائج، وعلى اللاعبين إثبات أحقيتهم بتمثيل مانشستر يونايتد، أنا أحظى بمساندة وودوارد ودائماً نتحدث معاً".

واستطرد: "اتخذنا بعض القرارات قصيرة المدى التي قد تكون ضارة، ولكن ذات نفع على المدى البعيد وجزء من الخطة، ولكن النتائج هي أهم شيء، وأنا واثق أننا سنصل للمطلوب، هناك خطة فيما يخص الانتقالات الشتوية والصيفية، نحن نبنى ثقافة وعقلية وقراراتنا في الانتقالات سليمة".

وعن حالة دي خيا: "الإصابة ليست بهذا السوء، في البداية اعتقدت أنه سيغيب حتى التوقف الدولي المقبل، ولكن الوضع أفضل".

وحول المعاناة للتسجيل: "عندما تفقد عدد من اللاعبين في الخط الأمامي ستعاني للتسجيل، نحتاج لهز الشباك وأخذ مخاطرات بشكل أكبر وخلق المزيد من الفرص، في بعض الأحيان نفتقد للعقلية والاستمرارية ولكن الوضع في تحسن عن العام الماضي".

وعلق سولشاير على صورة لاعبه بول بوجبا مع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان: "لا أرى مشكلة، هي مجرد صورة، هو لاعب في صفوفنا ويعاني من انتقادات مكثفة، أراد العودة للعب أمام أرسنال وروشدال، ولكن عانى من آلام، وهو يتعافى الآن، ومؤخراً حصل على عطلة لبضعة أيام".

ويحتل يونايتد حالياً الترتيب الثاني عشر برصيد فقط تسع نقاط من الثمان جولات الماضية للبريميرليج.