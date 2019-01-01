سولشاير: مانشستر يونايتد سيعود للمنافسة لأنه اعتاد ذلك

سولشاير يثق في عودة مانشستر يونايتد للزعامة مرة أخرى

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن الشياطين الحمر سيعودون للمنافسة من جديد لأن النادي اعتاد ذلك طوال تاريخه.

ويمر مانشستر يونايتد بفترة صعبة في الوقت الحالي، حيث يحتل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يعد الموسم الحالي هو بداية السقوط لمانشستر يونايتد، بل أن الفريق دخل في دوامة من التراجعات منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

وحول ذلك، أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تفاؤله بخصوص عودة مانشستر يونايتد إلى المنافسة على البطولات من جديد.

وقال سولشاير: "لقد اعتاد هذا النادي العودة بعد السقوط، هذه جينات متوارثة وعادات لا يمكن التخلي عنها ولا يمكن أن تنتهي بمرور الزمن"

وأضاف: "لدينا الرغبة وسنواصل العمل من أجل إعادة مانشستر يونايتد إلى مكانته الطبيعية بين كبار إنجلترا وأوروبا"

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يذكر أن مانشستر يونايتد لم يحقق أي بطولة خلال الموسمين الماضيين، حيث تعود آخر بطولة حققها إلى موسم 2017 حين توج بالدوري الأوروبي تحت قيادة جوزيه مورينيو.