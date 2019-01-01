سولشاير: مانشستر يونايتد أكبر من مانشستر سيتي

أجواء الديربي بدأت

أكد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أنه يعتبر فريقه أكبر من جاره مانشستر سيتي رغم نجاحات الأخير بالسنوات الماضية.

ويلتقي الفريقان مساء السبت بالبريميرليج والفارق بين الطرفين 11 نقطة بعد البداية المخيبة ليونايتد للموسم الحالي.

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وقال سولشاير للإعلام: "نعم، يونايتد أكبر من سيتي، مع ما يملكه مانشستر يجب العمل على تقليص الفارق وتخطي الفرق التي أعلى مننا".

وأكمل: "هذا ما يجب أن يطمح له الفريق ويؤمن به لأننا نملك الموارد والأشخاص، فلما لا، لطالما نمضي في الطريق الصحيح، سيكون يوماً طيباً عندما نحقق الأمر".

وواصل النرويجي: "لا أتفق مع القول إن أموال سيتي تصنع الفارق، هل يعني ذلك أن نستسلم ولا ننافسهم مثلاً".

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ويملك سيتي الأفضلية العام الماضي في ديربي مانشستر بعدما انتصر ذهاباً وإياباً على جاره يونايتد، ولكن الغلبة للأخير تاريخياً ب61 انتصار مقابل 47.

ويقبع يونايتد حالياً سادساً في جدول الترتيب، بينما يحتل سيتي المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن الصدارة.