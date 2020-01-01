سولشاير: مانشستر يونايتد بعيد كل البعد عن مكانه الطبيعي

الشياطين الحمر في حالة طيبة مؤخراً

ناقش مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير التحسن الذي أظهره الفريق في الأسابيع الأخيرة وما ينقصه من أجل المنافسة على القمة من جديد.

ولم يتلق يونايتد أي خسارة منذ استئناف المسابقات الشهر الماضي، ويفصله فقط نقطتين عن المركز الرابع، وثلاثة عن المركز الثالث للدوري بالوقت الراهن.

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وقال النرويجي للإعلام: "جاري نيفيل محق في الكثير مما قاله ولا يمكننا القول إننا وصلنا للمنشود، إذا نظرت للجدول نحن نبعد كثيراً عن مكاننا الطبيعي".

وأضاف: "الاستمرارية يجب أن تتحسن ونحتاج لتحسين العديد من طرق اللعب الخاصة بنا، أمامنا الكثير ولكن الرحلة ممتعة، هناك تحسن بالفعل".

وأكمل المدير الفني: "يجب أن نتخذ قرارين أو ثلاثة على أعلى مستوى، سيكون صيفًا مهمًا بالتأكيد، يجب أن تمتلك الشخصية الخاصة بمانشستر يونايتد للعمل هنا".

وختم: "سواء كنت ستنضم للفريق أو أنت في الداخل بالفعل يجب أن تتمتع بخصائص هذا النادي، وإذا لم تمتلك تلك الخصائص والقيم الباب مفتوح للرحيل".

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يذكر أن المحلل الحالي وقائد الفريق السابق جاري نيفيل كان قد أشاد بمستوى يونايتد في الفترة الأخيرة، ولكن أشار إلى حاجته لثلاثة أو أربعة تدعيمات إضافية للمنافسة.