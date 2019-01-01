سولشاير: كنت أعرف أنني سأدرب مانشستر يونايتد

صحوة مؤخراً في نتائج الشياطين

أكد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير أحقيته بتدريب الشياطين الحمر، وإيمانه بقدرته على تحقيق النتائج المطلوبة.

مانشستر استعاد نغمة الانتصارات في الأسابيع الماضية محلياً وأوروبياً، وآخرها كان الفوز على ألكمار برباعية في الدوري الأوروبي.

وقال النرويجي في تصريحات نقلتها "ميرور": "دائماً آمنت أنني سأدرب هذا النادي، لم أكن لأتولى المسؤولية لو شعرت بعدم قدرتي على فعلها".

وأضاف: "أدين ليونايتد بالكثير، كروياً، أشعر أنني قادر على تقديم المطلوب على الصعيد التكتيكي، أملك جهازاً مميزاً يساعدني، الأمر لا يتعلق بي فقط".

واستمر مدرب كارديف السابق: "سعيد بوجود كاريك، فيلان، وماكينا، أشعر أنني أساعدهم في عملهم ويعطوني الثقة، الأمر يتعلق بمعاملة الأشخاص بالشكل الصحيح".

يونايتد سيكون على موعد مع مقابلة إيفرتون مساء الأحد لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

انتصار الفريق سيرفعه للمرتبة الخامسة، وبفارق نقطتين فقط عن تشيلسي الرابع الذي سقط السبت في فخ الهزيمة على يد بورنموث.