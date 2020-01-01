سولشاير: ماجواير مظلوم وبوجبا لن ينتقل لريال مدريد

تحدث أيضاً عن البداية السيئة لفريقه

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يهتم كثيراً بشائعات انتقال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا إلى ريال مدريد.

بوجبا أثار حالة من الجدل هذا الشهر، بعدما خرج للحديث عن حلمه باللعب لريال، وسط أنباء حول رغبة النادي الإسباني في الحصول على خدماته.

سولشاير تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، عن رأيه في تصريحات بوجبا، وناقش العديد من الأمور الهامة التي تخص فريقه.

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وقال المدرب النرويجي:"بوجبا لاعبنا، سيكون هنا لعامين قادمين، وهو الآن في كامل تركيزه لبذل أقصى ما لديه من أجل الفريق، ومتأكد من رؤية أفضل نسخة منه معنا".

صفقات اليوم الأخير من الانتقالات:"نتطلع لمحاولة دمجهم للمجموعة، فاكوندو انضم للتدريبات ويشعر بحماس كبير، أليكس تيليس جاء أمس ويتعافى من رحلته الطويلة في البرازيل".

وأضاف:"أما كافاني فهو لم ينضم للمجموعة حتى الآن، بسبب خضوعه لفترة العزل ولكني أثق تماماً في قدرته على مساعدتنا قريباً".

البداية السيئة للموسم:"هناك بعض المحاولات لزعزعة استقرارنا من الخارج، برونو فيرنانديش تحدث مؤخراً بصورة جيدة عن ضرورة التعاون وعدم الاستماع لكل الشائعات وما يثار عن النادي".

مشروع الدوري الإنجليزي الجديد:"نحن أحد كبار البطولة، لذلك هناك مسؤولية علينا لحماية هرم كرة القدم وكذلك الأندية الصغيرة من تأثير كورونا، أهم شيء الآن هو عودة الجماهير في أقرب فرصة ممكنة".

انخفاض مستوى هاري ماجواير:"كرة القدم عجيبة جداً، عندما تشاهده يلعب مع إنجلترا ويفوز على بلجيكا المصنفة رقم 1 على مستوى العالم فهذا يوم عادي، ولكنه تصدر عناوين الصحف عندما تعرض للطرد، هناك العديد من التقلبات يجب أن نتعامل معها".

وأما عن إصابته:"تعرض لإصابة طفيفة قبل الطرد، وسنقوم بتقييم حالته مرة أخرى اليوم لتحديد موقفه من اللعب ضد نيوكاسل".

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وفي نهاية حديثه أكد سولشاير على رغبته في الفوز بالمواجهة القادمة بالدوري، من أجل الرد على الخسارة الكارثية 6/1 أمام توتنهام الجولة الماضية.

جدير بالذكر أن مانشستر يحتل المركز السادس عشر بجدول البريميرليج، وفي رصيده 3 نقاط من 3 مباريات لعبها حتى الآن.