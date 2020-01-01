سولشاير: لم نستحق الفوز اليوم، لكن مانشستر يونايتد يتعلم

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه لم يستحق الفوز اليوم.

أعرب أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن انزعاجه من تعادل فريقه اليوم أمام نظيره ساوثامبتون في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير عقب المباراة، وأكد خلالها أن فريقه لم يكن يستحق تحقيق الفوز في تلك المواجهة.

وقال سولشاير: "الوقت الذي تلقينا فيه الهدف الثاني هو الأسوأ في كل أوقات المباراة، لكن علينا أن نتقبل الأمر، لقد حققنا الكثير من الانتصارات بتلك الطريقة".

المزيد من الفرق

ساوثامبتون يقتل مانشستر يونايتد أوروبيًا في آخر لحظة

وأضاف: "ما حدث اليوم هو جزء من عملية التعلم التي يمر بها الفريق، أنا محبط حقًا لأنني توقعت أننا حصلنا على الثلاث نقاط بالفعل".

وأردف: "ربما لم نكن نستحق الحصول على الثلاث نقاط اليوم، لقد لعبوا بشكل جيد بدنيًا ونحن لم نقدم أفضل ما لدينا، بالأخص عندما تقدمنا في النتيجة".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن تدخل اوريول روميو على لاعبه ماسون جرينوود: "أعلم أن كاحلي لم يكن يتحمل مثل ذلك التدخل، لقد كان في منتهى الصعوبة، لكنني أعتقد أنني قلت ما يكفي عن تقنية الفيديو".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 59 ويبقى في المركز الخامس بالرغم من تعثر تشيلسي وليستر سيتي.