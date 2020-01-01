سولشاير لا يستبعد منافسة مانشستر يونايتد على الدوري الإنجليزي

تحدث كذلك عن أهمية الفرنسي بول بوجبا لفريقه

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يستبعد منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم.

مانشستر يمر بفترة من التحسن مؤخراً، بعد التعادل بدون أهداف مع تشيلسي في الدوري، والفوز على لايبزيج 5/0 في دوري أبطال أوروبا.

الشياطين الحمر على موعد مع مواجهة أمام الغريم اللدود آرسنال، ليخرج النرويجي للحديث عن حظوظ فريقه في البريميرليج.

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وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي للمباراة:"كرة القدم تطورت، والعديد من الأندية طورت قوتها من أجل المنافسة على الألقاب، السباق انحصر على فريقين فقط الفترة الماضية، ولكن ربما حان الوقت هذا الموسم ليكون التحدي للجميع، يمكن أي يحدث أي شيء مثلما نرى في جميع أنحاء العالم، سواء بالنسبة لنا أو آرسنال أو تشيلسي".

وأما عن مواجهة آرسنال:"سيظلون دائماً من أصعب الفرق، لديهم مدرب جيد جداً وهو ميكيل أرتيتا الذي يمتلك بعض الأفكار الرائعة حول كيفية لعب كرة القدم، فوجئت بأنها المباراة رقم 100 بالنسبة لي كمدرب لمانشستر يونايتد، لذلك دعونا نحتفل بهذا الرقم بأداء جيد ونتيجة إيجابية".

ميكيل أرتيتا .. لأن الدفاع وحده لا يجلب النجاح

إلغاء نظام الـ5 تبديلات:"بكل تأكيد أشعر بالإحباط لعدم تواجد هذه الخاصية في الدوري الإنجليزي، ولا أصدق لماذا قامت الأندية بالتصويت ضد استمرارها".

وأما عن بول بوجبا:"يمكنه فعل أي شيء في الملعب، يجيد التمريرات الطويلة والدخول في منطقة الجزاء، لقد كان مؤثراً أمام لايبزيج، ونستمتع بمشاهدة تأثيره في كل مباراة".

الإصابات:"أليكس تيليس لن يلعب ضد آرسنال، بخلاف ذلك فالجميع في جاهزية تامة للمشاركة في المباراة".

العداوة مع آرسنال:"المنافسة كانت شرسة خلال مسيرتي كلاعب، اعتدنا القتال معهم على لقب الدوري، هناك العديد من القصص الشيقة لهذه المواجهة، الفوز عليهم يعني دائماً الحصول على 6 نقاط".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي بـ7 نقاط، بفارق 6 نقاط عن إيفرتون صاحب الصدارة.