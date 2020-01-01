سولشاير: كأننا تأهلنا إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا لا الدوري الأوروبي!

هل يواسي نفسه؟

اعتبر أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي أتت صعبة وكأن المانيو سيخوض ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعدما خرج الشياطين الحمر من دور المجموعات لدوري الأبطال، انتقل إلى الدوري الأوروبي لتُسقطه قرعة دور الـ32 مع ريال سوسييداد، أحد أبرز الفرق الإسبانية هذا الموسم.

لا يزال سوسييداد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع أتليتيكو مدريد، ويمتلك كوكبة من اللاعبين الممتازين، ما يجعل سولشاير قلقًا بعض الشيء من هذه المواجهة.

المزيد من الفرق

المدرب النرويجي في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد قال "يبدو الأمر وكأنه قرعة في دوري أبطال أوروبا، وبالطبع هو أمر يجعل الجميع يقظين".

كما أضاف "إنهم الفريق الذي يتصدر الدوري الأسباني في الوقت الحالي متقدما على فرق مثل أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، لقد شاهدتهم عدة مرات وهم فريق مثير وسيكون اختبارًا لنا".

تعثر الكبار وصلاح يتخطى رونالدو وقيمة جوتا.. ملاحظات على الجولة 12 من الدوري الإنجليزي

وتابع "لقد خضنا بعض المباريات الصعبة في تلك الفترة، والآن ليس الوقت للتوقف والشعور أنها قرعة سهلة في الدوري الأوروبي، إنها تشبه قرعة دوري الأبطال، فهم متصدرون للدوري الإسباني، علينا أن نكون مركزين".

وأتم "إنه يلعبون بكثافة عالية ولديهم بعض اللاعبين أصحاب الجودة العالية مثل عدنان (يانوزاي) بالطبع، كل من يلعب ضد مانشستر يونايتد يريد أن يظهر ما كان يمكن أن يكون وقد أدى عدنان بشكل جيد في مسيرته".

يذكر أن يانوزاي البالغ من العمر 25 عامًا كان يُتنبأ له بمستقبل باهر بعدما صُعِّد للفريق الأول لمانشستر يونايتد في 2013، بيد أن مسيرته أخذت منحنًا سلبيًا وتنقل بين الفرق المختلفة إلى أن استقر في سوسييداد منذ ثلاثة مواسم.