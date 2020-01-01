سولشاير: فيرنانديش تأثيره مثل رونالدو على مانشستر يونايتد!

هدفنا هو الوصول لدوري أبطال أوروبا..

اعتبر أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن برونو فيرنانديش مشابه "في جوهره" للنجم كريستيانو رونالدو عندما كان لاعبًا في أولد ترافورد، مستدلًا بتأثيره الكبير منذ انضمامه في يناير الماضي للشياطين الحمر.

ومنذ وصوله إلى المانيو قادمًا من سبورتينج لشبونة نظير 55 مليون يورو، سجل فيرنانديش 21 هدفًا وصنع 13 آخرين في 31 مشاركة فقط، وصار النجم الأول بوضوح في أولد ترافورد.

سولشاير أخذ في الإشادة بالدولي البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي، كما أشار إلى أن المواجهة ستكون صعبة قياسًا بطريقة لعب كتيبة رالف هازنهوتل.

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النرويجي قال "لديه هذا الجوهر والوجود (مثل رونالدو)، فقط انظر إلى النتائج منذ انضمامه، إنه لاعب فريق وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا. الطريقة التي تعامل بها مع إبعاده عن مباراة لايبزيج رائعة حقًا".

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كما أضاف متحدثًا عن مباراة ساوثامبتون "الأمر مشابه ليورجن كلوب في ليفربول، يحبون الضغط والركض للأمام والعدوانية، من المثير حقًا رؤية تقدمهم تحت قيادة رالف، أنا معجب جدًا بالسمات البدنية التي يمتلكونها".

أما عن الإصابات "سكوت ماكتوميناي وبول بوجبا لم يشاركا في التدريبات من غير المحتمل أن يتواجدا أمام ساوثامبتون. راشفورد ولينلدوف وبيساكا بخير ولكن ليس بنسبة 100%".

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"بالطبع نريد أن نستمر في سلسلة الانتصارات، لكننا نعرف جودة ساوثامبتون منذ الموسم الماضي، لدينا سجل جيد خارج ملعبنا، إنه تحد رائع واختبار جيد بالنسبة لنا لمعرفة ما إذا كنا قد تعلمنا دروسنا".

وعن انتقالات يناير، قال "من الصعب التنبؤ بالوضع المالي للأندية الأخرى، لا أتوقع الكثير من التفاصيل، الأمر يعتمد على موقف الإصابات وما إلى ذلك، أنا سعيد جدًا بفريقي فنحن أصبحنا أقوى، أشعر أننا في وضع جيد".

وأتم "أعتقد أن هذا الموسم سيكون موسمًا غير متوقع، نريد أن نكون في دوري أبطال أوروبا، سأكون سعيدًا إن حققت ذلك".

يذكر أن سولشاير أيضًا أخذ في رثاء الأسطورة الأرجنتينية دييجو آرماندو مارادونا واعتبر أنه اللاعب الأفضل على الإطلاق الذي رآه في حياته.