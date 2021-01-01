سولشاير عن بيب وطرقه التدريبية: نملك فلسفتنا التي قربتنا من تحقيق البطولات

سولشاير يرفض الانتقادات التي يتلقاها فريقه في الفترة الأخيرة ويرفض تقليد بيب جوارديولا.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على رفضه للانتقادات ومطالبات البعض له بتقليد طرق بعض المدربين أمثال بيب جوارديولا.

جاء هذا في تصريحات صحفية للمدير الفني للشياطين الحمر، أكد خلالها أن فريقه يملك أسلوبه الخاص، ولن يقلد أي شخص فقط لأنه ناجح.

وعن طرق التدريب الأخرى قال سولشاير: "الكل يملك فلسفته الخاصة وطرقه في التدريب وتحقيق الانتصارات، هناك الكثير من الطرق لتحقيق النجاح، ومانشستر يونايتد كنادي كان دائمًا ناجحًا أشعر أننا نتطور ونقترب من الفوز بالبطولات".

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وأضاف: "لقد كنت مؤمنًا طوال الوقت بطريقتي في التدريب، بعض الأحيان تنظر لمدرب آخر أو غيره وتقول لنفسه أنك ستتأقلم على جزئية من طريقة لعبه، لكن كل مدرب يبني فريقه حول ثقافة ناديه".

وأكمل: "في مانشستر يونايد لدينا ثقاقة خاصة وتقاليد نريد الحفاظ عليها بدأت من السير مات باسبي وأليكس فيرجسون، وتعتمد على القوة والسرعة والهجمات المرتدة، هم لم يخترعوا تلك الأشياء لكنها تجمعت سويًا وشكلت فلسفتنا، وأنا شكلت فكري هنا وفي النرويج".

وأردف: "الأمر يعتمد كذلك على جودة اللاعبين، ونحن نتحسن بشكل واضح في معظم النواحي، ومن قبل لم أتمكن أن أكون مثل بيكهام لكنني أردت أن ألعب الكرات الطولية والعرضية مثله، ولم أتمكن أن أكون مثل ريان جيجز، لكنني أردت مهارته في المراوغة والمرور".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة بعيدًا عن القمة التي يحتلها مانشستر سيتي بـ 65 نقطة ولفريق جوارديولا مباراة أقل.