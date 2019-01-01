سولشاير: سعيد بصفقات مانشستر يونايتد وعلينا الصبر

أولي جونر سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يعرب عن سعادته بصفقات الفريق ويؤكد على ضرورة الصبر قبل إتمام صفقات جديدة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة بما قام به النادي في سوق الانتقالات من عمل حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار ونقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" وأكد خلالها أنهم سينتهجوا الصبر فيما تبقى من سوق الانتقالات.

وقال سولشار: "سأمنح الوقت لأي لاعب ينضم لصفوف مانشستر يونايتد من أجل التأقلم، لكن بالنسبة لي كل ما احتجته هي ست دقائق أمام فريق بلاكبرون".

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وأضاف: "أنا مؤمن بقدرات الفريق الذي أعمل معه، ومتأكد أنهم يستطيعون تقديم مستويات جيدة، سواء على المدى القريب أو البعيد".

وأكمل: "أنا سعيد بالصفقات التي قمنا بها حتى الآن كما قلت من قبل، لكن علينا أن نصبر لأنه من الهام أن نضم اللاعبين المناسبين للفريق".

جدير بالذكر أن مانشتر يونايتد كان قد ضم كل من دانييل جيمس وآرون فان بيساكا وأرتبط اسم الشياطين الحمر بضم هاري ماجوير من ليستر سيتي.