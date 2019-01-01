سولشاير: سعيد بالفوز وبحصول الشباب على الفرصة

أبرز ما قاله سولشاير عقب انتصار مانشستر يونايتد على تشيلسي

قال أولى جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن الفوز على تشيلسي وإقصائه من كأس كاراباو خطوة على الطريق المرسوم بالنسبة للموسم الحالي.

وأقصى مانشستر يونايتد مضيفه تشيلسي من دور الستة عشر لكأس كاراباو بعدما نجح في التغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في القمة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وعقب المباراة أعرب سولشاير عن سعادته بالفوز وبمشاركة اللاعبين الشباب والمستوى المميز الذي قدموه خلال المباراة والشخصية التي أظهروها في مواجهة خصم صعب مثل تشيلسي.

وأضاف: "راشفورد كان مميزًا اليوم، لقد شاهدته في التدريبات يتدرب على هذ هالركلة الحرة لأكثر من مرة، الأمر لم يكن مجرد صدفة بالنسبة له اليوم، أنا سعيد لأنه رأى ثمار عمله"

وتابع: "في الأسبوع الماضي سافرنا إلى العديد من المدن ولعبنا العديد من المباريات في ملاعب مختلفة، لقد خرجنا منه بأفضل نتائج ممكنة وهذا شيء إيجابي بالنسبة لي"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فاز في مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز على نورويتش سيتي مطلع الأسبوع الحالي، كما حظي بالنقاط الثلاثة في مباراته في اليوروباليج.