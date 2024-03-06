سولشاير: رونالدو طلب الجلوس بديلًا في مانشستر يونايتد، ولكن!

كشف المزيد من الأسرار عن فترة نجم النصر الحالي الأخيرة في يونايتد

كشف أوليه جونار سولشاير المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن المزيد من الأسرار حول فترة كريستيانو رونالدو الأخيرة هناك، والتي لم تنته جيدًا!

صاحب الـ39 عامًا عاد إلى اليونايتد صيف 2021، ولكنه واجه صعوبات بالغة مع المدرب إريك تين هاج الذي خلف سولشاير بعد تراجع النتائج، وقد انتهت القصة المؤلمة بفسخ عقد اللاعب بالتراضي وانتقاله فيما بعد للنصر السعودي في صفقة مجانية.

المدرب النرويجي أكد أن رونالدو طلب منه لعب 3 مباريات بشكل أساسي ثم وضعه على دكة البدلاء في الرابعة، مشيرًا إلى أنه نفذ ذلك بالفعل لكنه فوجئ برد فعل اللاعب! حيث استاء الدون من ذلك ورفضه تمامًا.

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وأضاف حول تلك الفترة خلال حواره مع بودكاست "Stick to Football" "جزء من التوقيع مع رونالدو كان للاستفادة من الشغف الذي لديه، لكن ذلك صاحبه صعوبات أخرى. كان لدينا ماسون جرينوود وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، كانوا قادرين على تعلم الكثير من رونالدو، أفضل لاعب في العالم وأكثرهم التزامًا، ظننا أنه سيُساعدهم".

تابع "لقد تحدث معي عند وصوله للفريق وأخبرني أنه سيبدأ 3 مباريات متتالية ثم يجلس بديلًا في الرابعة، لقد كان يُدرك أن أصبح أكبر في العمر، فعلت هذا بالفعل لكنه لم يُعجبه ولم يكن سعيدًا".

أضاف حول مدى اختلاف أسلوب لعب الفريق قبل وبعد النجم البرتغالي "لم يكن لدينا مشكلة في تواجد رونالدو ضمن الفريق حين كانت الكرة معنا، لكن الأمر كان مختلفًا حين تكون الكرة مع الخصم، حيث لم نكن قادرين على الحفاظ على نفس قوتنا في الضغط قبل وجوده. كنا أحد أقوى الفرق في الضغط قبل وجوده، تخلينا عن دان جايمس حين استعدنا رونالدو، كل منهما لاعب مختلف عن الآخر. التعاقد مع رونالدو كان القرار السليم بالنسبة لي لكن تبين أنه لم يكن كذلك".

نجم مانشستر يونايتد السابق أتم حديثه بالتأكيد على علاقته الجيدة مع كريستيانو رونالدو، ومشيدًا بتصرف اللاعب مع "خيبات الأمل" التي واجهها في الفريق الإنجليزي خلال فترة وجوده في منصبه.

