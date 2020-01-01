سولشاير: دي خيا أفضل حارس في أوروبا ولا بديل عن الفوز أمام مانشستر سيتي

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشاير قبل مواجهة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد اليوم في مؤتمر خاص بالمباراة المنتظرة أمام مانشستر سيتي في ديربي المدينة التاريخي.

سيقام ديربي مانشستر مساء الغد على ملعب أولد ترافورد في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتلقى هزيمته الأوروبية الثالثة هذا الموسم ويدوع دوري الأبطال

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ورغم ذلك ما زال يحتفظ أولي جونار سولشاير بجزء كبير من الدعم من غرفة ملابس مانشستر يونايتد لكن بعض اللاعبين يعتقدون أنه مصدر مشاكل الفريق.

وانتهت رحلة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بنهاية دور المجموعات ليودع الشياطين الحمر البطولة التي بدأوها بشكل جيد.

أصبح سولشاير أول مدرب يخسر ست مباريات من أول 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا بينما كان مسؤولاً عن أي فريق إنجليزي وليس مانشستر يونايتد فقط.

وحول ذلك، قال سولشاير إنه يأمل في العودة لسكة الانتصارات من جديد، مؤكدًا أنه قادر على مواجهة التحديات الحالية والمنافسة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد ثقته في لاعبيه حيث قال: "لدينا لاعبون جيدون وجودة فردية يمكن أن تخلق السحر من لا شيء، كان هذا دائمًا في مانشستر يونايتد ولكن يمكننا أن نرى المزيد من الاختراق والاتساق الذي يقول الجميع إنه ليس لدينا"

وأضاف: "إذا لم أكن أثق في معتقداتي وقيمي وجودة فريق العمل وجودة لاعبي فريقي، فمن يجب أن يفعل ذلك؟ لا أنظر إلى نتيجة أو اثنتين ويجب استعادة"

وتابع: "النتائج تصنع العناوين الرئيسية وأغلفة الصحف وفي المباريات التي تفوز بها يتم الإشادة بك بعبارات تشبه"هذا أداء رائع". في بعض الأحيان تخسر وتنتقد لأنه لا شيء يبقى كما هو دائمًا"

وأردف: "تصبح كل لعبة كرة قدم تاريخًا بشكل سريع وجزءًا من الماضي، ومتحمس بالطبع لعودة الجماهير من جديد واللعب أمامهم الذي يجعل لكرة القدم معنى"

وفيما يخص سلسلة الانتصارات المحلية قال: "لقد فزنا بآخر أربع مباريات في الدوري والتي أصبحت سلسلة جيدة ونأمل أن يستمر ذلك."

وأكمل في هذا السياق حيث قال: "أعتقد أن كل لاعب هو نفسه. أي لاعب يلعب كرة القدم يجب أن يشعر بخيبة أمل عندما تخسر مباراة"

وحول دافيد دي خيا: "أفضل حارس مرمى وهو على حق في قوائم أفضل حارس مرمى في أوروبا ، لقد تعامل مع الانتقادات والنكسات من قبل ، إنه رجل نعتمد عليه حقًا ونأمل ألا يتأثر بالنقد ولا أعتقد أنه سيكون كذلك."

وحول تأثير النتائج السلبية قال: "أنا بخير، ليس عليك أن تكون سعيدًا حتى تظل تفكر بشكل إيجابي في المرحلة المقبلة وفي إدارة الظروف الراهنة"

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يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من تذبذب النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك دوري أبطال أوروبا في الآونة الأخيرة تحت قيادة أولي جونار سولشاير، النتائج المحلية تحسنت وهو ما يحفظ للرجل منصبه حتى الآن