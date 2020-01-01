سولشاير: حزين لغياب جماهير تركيا، وهذا هو كين

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يتحدث عن مواجهة فريقه أمام باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا.

أكد أولي جونار سولشاير على افتقاده لوجود الجماهير في مدرجات كرة القدم قبل مواجهة فريقه الصعبة أمام باشاك شهير في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتطرق خلاله للحديث عن تصريحات روي كين التي هاجم فيها الفريق.

وقال سولشاير: "أعتقد أن كرة القدم قد تأثرت بشكل واضح بسبب فيروس كورونا، والأجواء لم تعد كما كانت، وبالرغم من أن جماهير تركيا كانت تمنح فرقها الأفضلية إلا أننا سنفتقد وجودهم في المباراة".

المزيد من الفرق

وأضاف: "من الجيد دائمًا أن يكون لدينا خيارات عديدة في التشكيل، لكن لدينا أسلوب نريد اللعب به، بعض الأحيان نلعب بطريقة 4-4-2 في أحيان أخرى نختار 4-3-3، لكن الأهم أن نستمر في العمل كل يوم بأقصى ما لدينا".

بين الإرهاق المادي والبدني .. دوري السوبر الأوروبي والطريق المختصر لإنهاء أزمة كورونا

وعن إمكانية تحقيق لقب دوري الأبطال: "لا نريد أن نستبق الأمور، نحن في حاجة للاستمرار في العمل وبعد ذلك يمكننا أن نحقق الفوز على أي شخص".

وتطرق للحديث عن تصريحات روي كين التي هاجم فيها الفريق وغياب الروح: "هكذا هو كين طوال الوقت لكنني سعيد بالعناصر التي أملكها هنا، وعملي يختلف عن عمله، هو يقوم بتقديم آرائه".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعرض لتوه للخسارة الأولى له على ملعبه من آرسنال منذ سنوات بالدوري الإنجليزي.