سولشاير: تدريب مانشستر يونايتد فخر بالنسبة لي ولا يزال ينقصنا الكثير

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يعرب عن سعادته بالفوز على مانشستر سيتي.

أعرب أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بالفوز على نظيره مانشستر سيتي الذي تحقق اليوم في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة أكثر من طيبة ونجح في تطبيق أفكاره بشكل مذهل طول وقت اللقاء.

وقال سولشاير: "حاولنا ان نكون شجعان ونلعب بثلاث مدافعين وحين وضعنا عليهم الضغط وقعوا في الخطأ نحن سعداء بما قدمناه في المباراة".

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وأضاف: "في بعض الأحيان ندافع وفي أحيان أخرى استحوذنا على الكرات لكن على أي حال أظهرنا التزامًا كبيرًا والجماهير شاهدت ذلك".

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وأردف: "تدريب مثل ذلك الفريق يعد فخرًا بالنسبة لي، فنحن لدينا الرغبة والإلتزام والترابط بالإضافة للتصرف بالشكل الصحيح بالوقت المناسب".

وأنهى تصريحاته: "لا يزال ينقصنا بعض الأمور، لكن تلك الأشياء الصغيرة ستأتي مع الوقت، حاليًا لا يمكننا أن نطلب المزيد من ذلك الفريق بالرغم من ذلك فنحن أمامنا الكثير من التطور".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما أنطوني مارسيال وسكوت ماكتوميناي.