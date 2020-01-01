سولشاير: تأثرنا بالتعب أمام ولفرهامبتون وإيجالو إضافة كبيرة

المدرب النرويجي يبرر تعادل مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون

أرجع المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، سبب التعادل مع ولفرهامبتون، لمشاكل التعب والإجهاد التي يعاني منها فريقه من ضغط المباريات في الأشهر والأسابيع الماضية.

وفشل فريق الشياطين الحمر في تحقيق الفوز في مبارياته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله هذه المرة مع ولفرهامبتون بدون أهداف، وذلك بعد السقوط أمام ليفربول وبيرنلي في الجولتين الماضيتين.

وقال المدرب النرويجي لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة "حدث ما توقعناه. إذ سيطرنا على مجريات الأمور، وكانت لدينا الحيازة على الكرة، وهم خلقوا لنا بعض المشاكل في الهجمات المرتدة".

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وأضاف "خضنا مباريات كثيرة في الأشهر القليلة الماضية، وقد تأثرت لياقة لاعبينا، والآن نشعر بالحاجة إلى استراحة".

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وسُئل عن أداء الوافد الجديد برونو فيرنانديس، فأجاب "أعطى إضافة في العمق، وشعرنا أننا كنا متحكمين تمامًا طوال الشوط الأول. وفي الشوط الثاني وصلنا للمرمى أكثر، فقط أشعر أن العاملين على تجهيز الملعب قد نقلوا المرمى إلى اليمين قليلاً".

وتابع "برونو لاعب رائع وكانت مباراته الأولى، وفي الشوط الأول كنا نحاول التسجيل عن طريق التسديد، وعندما يتسلم الكرة، من المفترض أن يتحرك اللاعبون، لكننا لم نفعل ذلك".

وختم بالحديث عن أحدث صفقات يونايتد الشتوية أوديون إيجالو، قائلاً "سيكون إضافة رائعة، ونحن سنمنحه الوقت الكافي للتعبير عن نفسه، وهو مهاجم يتمتع ببنية جسدية قوية ومميز أمام المرمى، والتوقيع مع هداف بطولة أمم أفريقيا يخبرك بجودة مهاجمنا الجديد".