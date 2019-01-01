سولشاير: بوجبا لن يذهب في أي مكان

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد استمرار بول بوجبا في صفوف الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على استمرار لاعبه الفرنسي بول بوجبا في صفوف الفريق بالموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق، وأكد خلالها على سعادة اللاعب في صفوف مانشستر يونايتد ورغبته في الاستمرار.

ماذا لو اجتمعا سويًا في إنتر مجددًا تحت قيادة كونتي؟ 👀



وفي نفس السياق هل تتوقع أن يتمكن إنتر من انتزاع اللقب من هيمنة يوفنتوس 🤔 pic.twitter.com/VC3JmaC6Fa — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019

وقال سولشاير: "أنتم في الإعلام دومًا ما تضعون علامات الاستفهام حول بول بوجبا، لا أعتقد أنه أمر غريب أن يصرح بكونه يستمتع باللعب معنا، أنا أيضًا أحب ما أقوم به، أحب عملي وكرة القدم".

وأضاف: "لم يمر مؤتمر صحفي واحد منذ وصولي لم يتم من خلاله سؤالي عن بوجبا، رغم أنه أكد أنه يستمتع باللعب هنا وبوقته في مانشستر يونايتد".

مانشستر يونايتد يستمر في مطاردة سانشو

وأكمل غالقًا الأبواب بشأن رحيله: "ليس لدي أي قلق من ذلك الجانب، بول بوجبا سيستمر في التواجد بصفوف مانشستر يونايتد ولن يذهب لأي مكان".

جدير بالذكر أن بوجبا نفسه هو سبب الأنباء التي تحيط به بشأن الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب تصريحات في بداية الصيف عن بحثه عن تحدٍ جديد، بالإضافة لتأكيدات عديدة بوجود اهتمام من ريال مدريد بضمه.