سولشاير : بوجبا غير جاهز للعودة ونستمتع بالاقتراب من القمة

تطرق كذلك إلى موقف كافاني من اللعب ضد كريستال بالاس

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن موقف لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا من العودة للملاعب مرة أخرى.

بوجبا تعرض لإصابة قوية خلال تعادل مانشستر مع إيفرتون 3/3 الشهر الماضي، حيث خرج بعدها سولشاير ليؤكد أن اللاعب قد يغيب لفترة طويلة.

المدرب النرويجي تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة الشياطين الحمر غدًا، الأربعاء، ضد كريستال بالاس، حيث تطرق عن موقف بوجبا وبعض الملفات الأخرى الخاصة بفريقه.

وقال سولشاير:"بوجبا لا يزال غير مستعد للعودة، إنه يشعر بتحسن ولكنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن، لذلك لن يسافر إلى لندن لخوض اللقاء".

وأما فيل جونز"يعمل بجد هو الآخر للعودة، تعرض لبعض النكسات ويجب أن نتحلى بالصبر معه وأن نمنحه بعض الوقت".

وعن قيام الحكام بمراقبة اللاعبين:"أعتقد أن مهمتهم صعبة بما يكفي دون ضغوط إضافية، يجب أن نتركهم ونتخذ أكبر عدد ممكن من القرارات الجيدة".

واستكمل النرويجي حديثه:"لقد كان لدينا جلسة تدريبية هذا الصباح، بالطبع كانت خفيفة، ولكن هنا بعض الشكوك، إدينسون كافاني بشكل طبيعي وهذا جيد، دعونا نأمل ألا يكون هناك رد فعل بعد هذه الحصة التدريبية وأن يسافر مع الفريق".

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وبخصوص تعرضه للضغط:"لا توجد أي ضغوط، الضغط لم يكن موجودًا على الإطلاق منذ بداية الموسم، نحن نستمتع بأن نكون قريبين من القمة قدر الإمكان وندرك جودة الخصوم".

يذكر أن مانشستر يلعب غدًا ضد بالاس وهو في المركز الثاني بجدول الدوري بـ50 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.