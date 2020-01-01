سولشاير: بوجبا سئم من الإصابات ولا أشك في احترافيته

سولشاير يُمني النفس بعودة بوجبا بعد غيابه طويل للإصابة..

واصل أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، دعم لاعبه المصاب، بول بوجبا.

وغاب بوجبا عن معظم مباريات مانشستر يونايتد هذا الموسم؛ بسبب إصابة في الكاحل، ولكن موعد عودته يقترب.

ويحل فريق سولشاير، ضيفًا على مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس "كاراباو"، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتيزنز بنتيجة 3-1.

وقال سولشاير، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "لقد مر بول بموسم عصيب عانى فيه من الإصابات، ولكنه مُصر على العودة واللعب"

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المدرب النرويجي، أضاف: "لذا إذا كان هناك شيء واحد أعرفه عن بوجبا، فهو حبه لكرة القدم والتدريبات، هذا الأمر يسيطر على عقله"

وأوضح: "أي لاعب مُصاب، لا يمكنه الانتظار حتى يعود مرة أخرى إلى أرضية الملعب، وقتها يشعر بالحرية".

وتابع: "بوجبا كان يلعب وهو يشعر بالألم، لذلك أنا متأكد من أنه سيستمتع بكرة القدم، عندما يتخلص من الإصابات والشعور بالألم".

وأردف: "أرى فتى سئم من الإصابات، بوجبا كان دائمًا من كبار اللاعبين المحترفين، لذا ليست لدي شكوك في عودته والاستمتاع بكرة القدم من جديد".

وأكد: "عودة بوجبا وسكوت ماكتومناي ستساعدنا بالطبع، لأنهما لعبا بشكل جيد، وكانا رائعين بالنسبة لنا".

واسترسل: "لقد عاش سكوت موسمًا رائعًا، قبل أن يتعرض للإصابة، فيما أثبت بول من قبل جودته كلاعب".

وأتم: "فريد وماتيتش كانا رائعين للغاية، خلال الأشهر القليلة الماضية، لأنهما لعبا كل المباريات، أعتقد أنهما لن يعودا إلى مقاعد البدلاء بسهولة، ستكون لهما كلمة".