سولشاير بعد الإقصاء من كأس الإتحاد: نفوز ونخسر معاً.. لن نوجّه أصابع الاتهام

لم يُبدِ أي ندم على قراراته التكتيكية في المباراة واعترف ا، التعب مال من لاعبيه.. سولشيار يساند لاعبيه بعد الإقصاء من كأس الاتحاد

ساند المدرب أوليه جونار سولشاير لاعبيه بعد الخسارة امام ليستر سيتي بثلاثية والإقصاء من كأس الإتحاد الإنجليزي.

وقال سولشاير بعد المباراة: "عندما نفوز، نفوز معًا، وعندما نخسر، نخسر أيضاً معًا. لن نقوم بإشارة أصابع الإتهام ونلوم أي شخص".

وأضاف: "لم تكن لدينا الشرارة الليلة - ولكن هذا مفهوم، لقد كان هذا الفريق رائعًا في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، لعبنا كل ثلاثة أيام وكنا في سلسلة رائعة، لقد حوصرنا للتو من كل المباريات والسفر"، وتابع بالقول: "كانت ليلة الخميس في ميلانو ليلة كبيرة وأخذت الكثير منا بدنياً، لم يكن لدينا القوة الإضافية والثقة بالنفس اليوم ".

مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ليستر سيتي



وفي السياق البدني نفسه أضاف سولشاير: "لدينا عدد كبير جدًا من اللاعبين الذين لعبوا الكثير من المباريات والعديد من اللاعبين الذين لم يلعبوا كرة القدم لفتره حقًا".

وعن طريقة إدارته للمباراة، لم يُبدِ المدرب أي ندم على قراراته قائلاً: "التغييرات كانت ضرورية، سأفعل الشيء نفسه مرة أخرى، كنا نعلم أن بول بوجبا لن يستمر أكثر من ساعة ولا أعتقد أنني سأفعل أي شيء مختلف".

وعن اهداف الموسم أشار المدرب الى أن مانشستر يونايتد "في وضع جيد في الدوري" ويريد الاستمرار في التحسن، قائلاً: "الطبع ليستر خلفنا مباشرة لذلك لن يكون الأمر سهلاً، لكننا نريد الحفاظ على هذا المركز والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في اليوروبا ليج".

وختم بالقول: " نعم كنا نود الذهاب إلى ويمبلي، لكننا الآن نركز على المباريات التي لدينا".