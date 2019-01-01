سولشاير بعد إسقاط توتنهام: ليلة رائعة وننتظر الأفضل

المدرب النرويجي يتنفس الصعداء باستعادة نغمة الانتصارات على حساب مورينيو

تنفس مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير الصعداء، بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب توتنهام بهدفين لهدف في موقعة "أولد ترافورد".

وقال بعد المباراة "دائمًا تشعر بالسعادة عندما تفوز، والليلة كانت رائعة وكنا الطرف الأفضل لفترات طويلة".

وعن تألق ماركوس راشفورد صاحب هدفي اليونايتد قال "قدم أفضل ما لديه معي، كان ناضجًا وقويًا أمام لاعبين جيدين في الدوري الإنجليزي".

وتابع "تسديدته كانت هادئة، ونعرف أنه قبل هدفه الأول، أتيحت له 3 أو 4 فرص كان يستطيع التسجيل من خلالهم".

ودعا راشفورد وباقي اللاعبين للمضي قدمًا بنفسه الطريقة قائلاُ "نريدهم أن يستمتعوا، لا يوجد شيء خطير، فقط هناك 75.000 يرغبون في رؤية الأفضل منهم".

وعن الثلاث نقاط قال "مهمة جدًا بالنسبة لنا، تعادلنا في مباريات كثيرة هذا الموسم وأهدرنا الكثير من النقاط المستحقة، وما قدمناه اليوم يُمكن اعتباره درسًا لآخر مباراتين، ومن الواضح أننا عُدنا بطريقة رائعة".

وختم "بدأنا عملية إعادة البناء، واتخذنا القرارات التي كان يتعين علينا اتخاذها لأننا نتطلع إلى بناء النادي ليكون أفضل مرة أخرى، وأنا لا أفكر أبدًا على المستوى القصير، وعندما نفوز بثلاث أو أربع مباريات على التوالي، سيشعرون بشخصية مانشستر يونايتد".