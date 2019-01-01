سولشاير: اليوم لم ننفذ ما يميزنا هذ الموسم

بالرغم من الفوز والشباك النظيفة سولشاير غاضب من دفاع فريقه

أظهر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، امتعاضه من طريقة لعب فريقه اليوم أمام بارتيزان بالرغم من الفوز.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على حساب بارتيزان، بهدف نظيف خارج أرضه أمام بارتيزان في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وقال سولشاير في تصريحات عقبت اللقاء: "في الشوط الثاني، أعتقد أن أداءنا الدفاعي كان رائعاً خاصة داخل منطقة الجزاء".

وواصل: "لعبوا بشكل رائع في الشوط الثاني، لم نكن نضغط في الجزء الأمامي من الملعب وهذا الأمر يعد أحد نقاط قوتنا هذا الموسم، ولكننا لم نقوم به يجب أن نبحث عن حل".

وتطرق سولشاير إلى الحديث عن اللاعبين الشباب في الفريق وقال: "قدم جارنر مباراة رائعة، وبالنسبة لي أعتبر ويليامز هو رجل المباراة بكل تأكيد".

وحول أول فوز للفريق خارج الأرض منذ مارس الماضي قال المدرب النرويجي: "بالطبع أنا سعيد لهذا الأمر، نحن بحاجة إلى تحقيق الفوز خارج أرضنا في الدوري".