سولشاير: الشباب سيحصل على الفرصة مع مانشستر

فوز بشق الأنفس للشياطين الحمر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وعد أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن يكون هناك اعتماد أكبر بالفترة المقبلة على الشباب في صفوف الفريق.

وفاز مانشستر يونايتد بهدف نظيف على أستانا ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الأوروبي الخميس بفضل هدف ميسون جرينوود.

وقال سولشار للصحافة بعد المباراة: "صعبنا الأمور على أنفسنا، تلك اللقاءات يجب أن تحسم باكراً ثم تستمع بها، البعض احتاج للمشاركة".

وأضاف: "المهم النقاط والبداية، كانت فرصة للشباب للعب، المشاركة أسبوعياً مهمة، أمام وست هام بعضهم لن يلعب، ولكن سيلعبون مع روشدال".

وواصل النرويجي: "جرينوود من أفضل من ينهي الكرة في الفريق وسعيد بهدفه، إذا أردت النجاح هنا يجب أن تعرف كيف تعمل مع الجمهور".

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واستمر: "ليس سهلاً أن تلعب اللقاء الأول، برأيي جوميز وتشونج أيضاً قدما عرضاً طيباً".

ويعود مانشستر يونايتد لمنافسات البريميرليج الأحد عندما يلاقي وست هام ضمن الجولة السادسة من المسابقة.