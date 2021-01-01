سولشاير: الحكام اعترفوا بأخطاء لقاء شيفيلد، ولا يمكننا الحديث عن اللقب

أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يتحدث عن أخطاء لقاء شيفيلد يونايتد التحكيمية، ويؤكد أن الحديث عن لقب الدوري الإنجليزي في غير محله.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن انزعاجه من الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في مواجهة فريقه ضد شيفيلد يونايتد.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر ضد ساوثامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي والذي يقام مساء الثلاثاء.

وقال سولشاير: "الاستمرارية الخاصة بنا تحولت بما حدث في لقاء شيفيلد يونايتد، لكنني عرفت ما ورد في تقارير الحكم، وكلا القرارين كانا خاطئين".

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وأضاف: "لقد اعترف الحكام في التقرير أن هدفنا كان يجب أن يبقى وأن هدفهم كان لابد أن يتم إلغاؤه".

وأكمل عن حالة فريقه: "الوضع الحالي في الفريق جيد، ونتمتع بالوحدة، الكل سيلعب وينتظر دوره، والحالة تكون أفضل كلما لعبنا وحققنا الانتصارات، ستشرق الشمس في مانشستر من جديد في أحد الأيام".

وأردف: "علينا أن نركز على أنفسنا فقط، وألا نتحدث عن اللقب الآن ونلعب كل مباراة بظروفها الخاصة، ونستمر في التطور ونستعيد الاستمرارية والأداء الجيد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد خسر من شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف ثم تعادل مع آرسنال دون أهداف ليستمر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.