سولشاير: أشعر بخيبة الأمل للتعادل أمام ليستر وإصابة ليندلوف قوية

عملية جراحية يمكن أن يخضع لها..

أبدى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عدم رضاه عن تعادل فريقه مع ليستر سيتي، في الوقت الذي أكد فيه أن إصابة المدافع فيكتور ليندلوف تبدو قوية بعض الشيء.

ورغم تقدم يونايتد في مناسبتين إلا أنه في نهاية المطاف خرج بنقطة التعادل من ليستر، في مباراة كان نجمها الأول بدون منازع برونو فيرنانديش، من سجل هدفًا وصنع آخر.

60 دقيقة فقط وخرج فيكتور ليندلوف من المباراة وهو يُعاني من آلام في الظهر، وقد أشار سولشاير للإعلام أن السويدي من المحتمل أن يبتعد عن الملاعب لمدة طويلة بسبب تلك الآلام.

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النرويجي في تصريحاته قال "إنه يُعاني من مشاكل في ظهره، لقد كان يكافح لبعض الوقت لذلك قد يتعين علينا القيام بشيء ما، دعونا نرى ما هو (عملية جراحية أو ما شابه)".

كما أضاف "بالطبع شعرت بخيبة أمل لأننا لم نفز، كانت لدينا العديد من الفرص وكان بمقدورنا أن نحوّلها إلى أهداف ولكن هم أيضًا فريق خطير للغاية".

وتابع "نقطة واحدة ليست الأفضل ولكنها أيضًا ليست الأسوأ لأننا واجهنا فريق قوي وجيد للغاية".

وأتم معلقًا على مواجهته المقبلة أمام وولفرهامبتون "لدينا مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام، ولدينا يوم إضافي للاستشفاء سوف نستخدمه بحكمة".

يذكر أن مانشستر يونايتد بتعادله بات يمتلك 27 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول، مع إمكانية التراجع مركزين أو أكثر حال فوز توتنهام وإيفرتون في هذه الجولة.