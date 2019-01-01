سولشار يواصل إحراج مورينيو بأرقامه الرائعة مع مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يصل للمركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج بعد النتائج الرائعة مع سولشار

فيسبوك تويتر محمد عماد

واصل مانشستر يونايتد صحوته مع مدربه المؤقت أولي جونار سولشار بالفوز على مضيفه فولهام بثلاثية مقابل لا شيء في الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

بهذا الفوز حقق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج للمرة الأولى منذ الأسبوع الأول من المسابقة، وذلك بعد تحقيقه للفوز السادس على التوالي خارج الديار للمرة الأولى في البريميرليج منذ مايو من عام 2009.

إيمري: تشيلسي ومانشستر يونايتد المرشحين الأبرز للفوز بالمركز الرابع

المباراة شهدت للمرة الأولى نجاح اللاعب الفرنسي أنطونيو مارسيال في تسجيل وصناعة هدف في مباراة واحدة في البريميرليج منذ يناير من عام 2008.

سولشار بدوره حقق عدد انتصارات أكبر من الانتصارات التي حققها مانشستر يونايتد في شهرين مع جوزية مورينيو هذا الموسم، حيث أنه فاز في ثماني مباريات من أصل تسع.