سولشار: يمكننا العودة بمانشستر يونايتد للطريق الصحيح

يؤمن بقدرة اللاعبين الصغار على قيادة الفريق بالمستقبل

يؤمن أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، بقدرة فريقه على العودة لمكانته المسبوقة في المستقبل القريب.

يونايتد لم ينجح في الفوز بالدوري الإنجليزي منذ رحيل السير أليكس فيرجسون في 2013، بعد تعاقب مستمر للمدربين على الشياطين الحمر.

الفريق لن يتواجد أيضاً بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، نظراً لاحتلاله المركز السادس للبريميرليج النسخة الماضية.

وقال سولشار في افتتاح الفترة التحضيرية لفريقه:"يمكننا العودة للمستوى الذي كنا عليه بكل تأكيد، الآن نحاول بناء فريقاً جديداً".

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وأضاف:"نمتلك طاقم تدريبي مميز هنا يجعلني أشعر بالفخر بتدريب هذا النادي الكبير".

وتابع:"ننتظر دخول العديد من اللاعبين الصغار بالفريق في الفترة القادمة، لدينا بعض المواهب المميزة التي تنتظر الفرصة لخدمة النادي".

يذكر أن يونايتد تواجهه العديد من المشاكل هذا الصيف، أهمها عدم تعاقده مع لاعب قلب دفاع حتى الآن، بالإضافة للجدل المستمر حول رحيل بول بوجبا.