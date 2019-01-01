سولشار يكشف خياره بخصوص توليه تدريب مانشستر يونايتد بشكل دائم

المدرب مع مانشستر مُعاراً من مولده حتى نهاية الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث أولى جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن فرصه في تولى المهمة بشكل دائم بعد حلول نهاية الموسم بعد البداية المميزة.

وتولى سولشار المهمة مؤقتاً بعدما تم التعاقد معه على سبيل الإعارة من ناديه الأصلي مولده لستة أشهر، وحقق ثمانية انتصارات من أصل تسع مباريات.

وقال سولشار للمراسلين مساء السبت بعد تدريبات الفريق: "هذه المهنة مثل العجلة، يجب أن تستمر في الدوران وعليك أن تستمر في جعل اللاعبين يقدمون الأفضل".

وأكمل: "إذا جعلت الفريق أفضل واللاعبين أحسن في التفاعل معي، ستتحسن النتائج وهذا سيكون أمراً إيجابياً لصالحي، ولكن الأمر لا يتعلق بي فقط، أنا لست هنا للحديث عن نفسي".

وواصل النرويجي: "عندما وصلت، الأمر كان عن كيفية العمل مع اللاعبين وتحسين أسلوبهم وطريقة لعبهم، إذا قمت بهذا بشكل صائب ستأتي النتائج ونصل للمربع الذهبي بحلول نهاية الموسم".

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(📽: IG/leroysane19) pic.twitter.com/NYSkMLE7TX — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

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وكشف سولشار عن رغبة رئيس مولده في أن يتم تعيينه بشكل دائم مع يونايتد: "عندما هاتفته لأبلغه باتصالات يونايتد قال لي إذهب واستمتع بنفسك ولا تعد مجدداً، كان يعرف أن هذا حُلمي".

وختم: "لو عدت لهم سيكون أيضاً أمراً رائعاً وسأقدم الأفضل معهم، ولكن الأمر الآن يعتمد على متى سأعود لصفوفهم".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء الأحد مع مضيفه ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.