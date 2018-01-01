سولشار يكشف تعليماته الجديدة لليندلوف
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كشف أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد عن التعليمات الجديدة التي منحها لفيكتور ليندلوف مدافع الفريق.
وقال سولشار قبل مواجهة بورنموث:"دائماً ما ظننت أن المدافعين يجب أن يتقدموا في الركنيات، ولكنه كان يبقى بالخلف".
وأضاف:"فقط قبل المباراة الأخيرة (ضد هدرسفيلد)، قلنا أنه يجب أن يتقدموا، لأننا افتقرنا للأطوال، لذلك تقدم فيكتور".
وأوضح:"وهكذا نجح ليندلوف في الفوز على الرجل الذي يواجهه وسجل نيمانيا ماتيتش من الركنية".
وتابع:"هذا حسم كل شيء، حين تسجل الهدف الأول. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حتى نهاية الشوط الأول".
ويحل بورنموث ضيفاً على يونايتد ضمن منافسات الأسبوع العشرين للبريميرليج.