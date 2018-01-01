سولشار يكشف تعليماته الجديدة لليندلوف

الحاجة للأطوال في منطقة الجزاء دفعت النرويجي لإعادة تقديم المدافعين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد عن التعليمات الجديدة التي منحها لفيكتور ليندلوف مدافع الفريق.

وقال سولشار قبل مواجهة بورنموث:"دائماً ما ظننت أن المدافعين يجب أن يتقدموا في الركنيات، ولكنه كان يبقى بالخلف". اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

جول 25 - حمدي نوح: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته

جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

وأضاف:"فقط قبل المباراة الأخيرة (ضد هدرسفيلد)، قلنا أنه يجب أن يتقدموا، لأننا افتقرنا للأطوال، لذلك تقدم فيكتور".

وأوضح:"وهكذا نجح ليندلوف في الفوز على الرجل الذي يواجهه وسجل نيمانيا ماتيتش من الركنية".

وتابع:"هذا حسم كل شيء، حين تسجل الهدف الأول. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حتى نهاية الشوط الأول".

ويحل بورنموث ضيفاً على يونايتد ضمن منافسات الأسبوع العشرين للبريميرليج.